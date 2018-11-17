В ПФР объяснили, будут ли платить пенсии работающим пенсионерам с нового года

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) разъяснили, что действующие пенсионеры, независимо, работают они или нет, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты после 2018 года.

Среди российских пенсионеров появились слухи, что с 2019 года работающие пенсионеры пенсию получать не будут.

Разъяснение ПФР опубликовано в "Российской газете": "Все нынешние получатели пенсионных выплат, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от трудоустройства".

В пенсионном ведомстве подчеркнули, что никогда не давали информацию, что человек должен уволиться, чтобы сохранить право на пенсию в 2019 году. "Напротив, в случае прекращения работы пенсионер получает все прошедшие за время трудоустройства индексации", — отметили в пенсионном фонде.

Согласно действующему пенсионному законодательству, после увольнения пенсионера страховая пенсия пересматривается и выплачивается человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.

Пенсию с учетом индексации гражданин начнет получать через три месяца после увольнения с работы, но с доплатой за эти три месяца. В течение трех месяцев ПФР получает от работодателей сведения, необходимые для перерасчета выплаты.