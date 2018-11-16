Латвия: массовое увольнение врачей

Еще недавно, а точнее, после выборов в 13 Сейм министр здравоохранения Анда Чакша, прошедшая в парламент нового созыва с воодушевлением рассказывала: «Мой индивидуальный результат считаю хорошим. Общество оценило мои достижения на посту министра. А то, что явка на выборы не была столь активной, то только потому, что в стране стабильность. Если у вас все хорошо – вы не идете на выборы. Наши избиратели оценили достижение нашей партии («Союз зеленых и крестьян») и не пришли на выборы».

Госпожа министр искренне, видимо, считала, что в ее «королевстве» все спокойно. Но грянул гром: возникла чрезвычайная ситуация, вызванная массовыми увольнениями в службе неотложной медицинской помощи. Практически за один день, на стол начальства упало более двадцати заявлений врачей об уходе. А это реальное ЧП! Причина : непомерно большой объем работы и низкая зарплата.

В связи с необходимостью предотвратить «развал государственного здравоохранения» председатель Латвийского союза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис в письме высшим должностным лицам государства просит выделить 90 млн евро на зарплаты.

Валдис Керис: «В стране с медициной кризис. А вызвано это тем, что правительство отказалось включить в бюджет статью о повышении зарплат на следующий год. Этим правительство показало, что оно игнорирует и закон о финансирование здравоохранения, и закон о труде, и рекомендации Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения, и данные социальным партнерам обещания, и острую нехватку рабочих рук в медицине».

Нехватка квалифицированного персонала уже вызывала тяжелые последствия. Латвия ежегодно теряет примерно 6500 человек, которых в нормальных подобающих здравоохранению европейского уровня условиях медики могли бы спасти.

Итак, работники скорой помощи массово покидают место работы! Впереди праздники, кроме того, «скорые» обеспечивают помощь в том числе и на важных объектах – в аэропорту, на железной дороги, в Рижском порту… Уже не говоря о «простых» больных. Те, кто не дай Бог, конечно, вызвал скорую придется подготовиться к долгому ожиданию. А сможет ли больной , например, с приступом страшнейшей мигрени, дожить до приезда скорой?

Как же собирается решать этот вопрос министр здравоохранения Анда Чакша?

Она встретилась с сотрудниками Службы неотложной помощи! Речь зашла, конечно, о финансировании. Право слово, лучше бы не заходила! Или врачи «ничего не понимают» или министр Анда живет, простите, в ином мире: госпожа Чакша стала рассказывать, что средняя месячная брутто зарплата у врача составляет 1489 евро, а в следующем году ее повысят до 1786 евро. Что касается месячного оклада помощника медика, то в этом году он в среднем составил 1003 евро до вычета налогов, а в 2019 году может вырасти до 1203 евро.

Возможно, где-то и существует такая зарплата, но только не в «скорой». Как оказалось, что такие «цифры» только в голове у министра! А реалии… скромнее в несколько, несколько раз. Врачам и министру не удалось договориться. Кстати, разговор шел исключительно на повышенных тонах.

Петерис Апинис, глава общества врачей: «Анда Чакша летает в облаках и ей кажется, что все хорошо. Пора спуститься на землю. Возможно, она где-то и кому-то сказала: « Давайте повысим зарплату медикам на 30%!» - и приходит домой довольная, что так и получится. Но так не получится! Ко мне обращаются врачи неотложной помощи и объясняют ситуации: между 2017годом и 2018 годом разница в зарплате составила от 10 до 30 евро, но при этом объем работы значительно увеличился, а прибавки сняли. О каком повышении идет речь? Анда Чакша одной рукой сняла прибавки, а другой добавила к зарплате! Результат – фактически человек больше не получает!»

Как же из данной ситуации «выкрутиться» министр Анда? Легко!

Анда Чакша, министр здравоохранения: « Следующему правительству, которое будет сформировано, переданы все приоритеты, а также подготовлен расчет повышения зарплат медицинских работников. Далее необходимо политическое решение, чтобы заложить это финансирование в бюджет».

Иными словами, после нас хоть потоп! Низкая вероятность того, что госпоже Чакше светит кресло министра. А раз так, то и голову дальнейшими проблемами забивать не стоит!

А в Латвии уже начались «сюрпризы». Недавно, все прибалтийские СМИ облетело письмо – жалоба, вернее, крик о помощи: диспетчер Службы неотложной медицинской помощи в грубой форме отказался принимать вызов, заявив, что если у больного нет 40 евро, то скорая не приедет! А если больному требуется укол, то пусть ему делают его родственники!

Дожили…



