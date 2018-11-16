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Джигурда и Анисина признаны единственными законными наследниками Людмилы Браташ
16 ноября 2018, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Кунцевский суд Москвы признал актера Никиту Джигурду и его супругу знаменитую фигуристку Марину Анисину единственными законными наследниками многомиллионного состояния бизнесвумен и подруги знаменитостей Людмилы Браташ.
Телеканалу «360» сообщил о том, что суд признал Джигурду наследником Браташ, адвокат Сергей Воронов.
Джигурда и Анисина получат по миллиону евро каждый. Скандал о наследстве получил широкий общественный резонанс. Ему были посвящены несколько телепрограмм. Джигурда заявлял, что Людмила Браташ оставила завещание, в котором указаны бизнес по организации авиаперевозок в США, недвижимость в России и Франции.
Звездное семейство выиграло дело в Кунцевском суде, оспаривая свое право на наследство с сестрой погибшей Людмилы Браташ — Светланой Романовой. После смерти сестры Людмилы Браташ Романова обратилась к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Но ее в завещании не было и нотариус ей отказал. После этого она обратилась в суд.
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