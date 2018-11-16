Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс удивился вопросу о переезде его семьи из

Латвии. Музыкант опроверг сообщения СМИ о том, что вся его семья уезжает из Латвии.

Композитор Раймонд Паулс сообщил, что его семья больше не живет в Латвии

"Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то", - сказал Раймонд Паулс в интервью РЕН-ТВ.

Сегодня СМИ со ссылкой на РИА "Новости" написали, что композитор рассказал переезде семьи. Он якобы поведал, что из Латвии уезжают все, у кого есть деньги. Паулс отметил, что у дочери муж — иностранец, а две его внучки учились в международной школе, а сейчас учатся в лучших американских университетах, старшая уже закончила учебу.

Песни Раймонда Паулса, напомним, исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев.