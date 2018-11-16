Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде из Латвии: "Это все ерунда"
16 ноября 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс удивился вопросу о переезде его семьи из
Латвии. Музыкант опроверг сообщения СМИ о том, что вся его семья уезжает из Латвии.
"Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то", - сказал Раймонд Паулс в интервью РЕН-ТВ.
Сегодня СМИ со ссылкой на РИА "Новости" написали, что композитор рассказал переезде семьи. Он якобы поведал, что из Латвии уезжают все, у кого есть деньги. Паулс отметил, что у дочери муж — иностранец, а две его внучки учились в международной школе, а сейчас учатся в лучших американских университетах, старшая уже закончила учебу.
Песни Раймонда Паулса, напомним, исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев.
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