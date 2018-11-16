Резолюция Генассамблеи ООН призвана возобновить давление на Крым и Россию

Принятая Генассамблеей ООН резолюция о нарушениях прав человека в Крыму никак не влияет на международные отношения, а лишь призвана возобновить моральное давление на Крым и Россию в целом, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое мнение в комментарии «Аргументам недели – Крым» выразил эксперт в области политологии Николай ФИЛИППОВ. Принятие в ООН документа он охарактеризовал следующим образом: «Наша песня хороша, начинай сначала». Политолог напомнил, что подобные решения «примерно раз в год аккуратно протаскиваются на Генассамблее ООН».

«Во-первых, такого рода резолюции имеют рекомендательно-ознакомительный характер. Обязательны к исполнению только резолюции Совбеза ООН. Но сами слова «ООН» и «Генассамблея» звучат красиво и многих пугают. На деле же этот документ ничего абсолютно не весит, так как не предполагает никаких действий. Ни на что в международных отношениях он не влияют. Он предполагает только моральное давление на Россию и на российский Крым. Мы к этому привыкли и ничего нового для нас в этом нет», - считает эксперт.

Он отметил, что в этот раз результаты голосования немного ухудшились, но не на столько, чтобы авторы документа не могли повторить этот процесс в следующем году.

Также ФИЛИППОВ подчеркнул, что качество документа не подлежит обсуждению, потому что он создается на основе «чьих-то измышлений, а не на основании реальных фактов».

«Реальных фактов нет. Их не было в прошлом году, в позапрошлом, их нет в этом, и их не будет, естественно, в следующем году, когда они попытаются это все повторить», - добавил политолог.

Ранее сегодня стало известно, что Генассамблея ООН приняла проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержало 67 стран-членов ООН, воздержались 82. Против проекта резолюции проголосовали 26 стран.