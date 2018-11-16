В Подмосковье задержаны мошенники, которые проводили махинации с землей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мошенников, незаконно завладевших землей на сто миллионов рублей, задержали в Московской области.

Так, были задержаны четверо мужчин и женщина в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти пяти лет, передает сайт Подмосковье сегодня.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 10 лет тюрьмы, пишет ОТР.