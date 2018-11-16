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В Подмосковье задержаны мошенники, которые проводили махинации с землей
16 ноября 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мошенников, незаконно завладевших землей на сто миллионов рублей, задержали в Московской области.
Так, были задержаны четверо мужчин и женщина в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти пяти лет, передает сайт Подмосковье сегодня.
Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 10 лет тюрьмы, пишет ОТР.
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