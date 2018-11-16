Выложено «пророчество Матроны Московской» о «великих испытаниях» России в 2019-м

В интернете некоторое время назад выложили ролик с предсказаниями о РФ, которые приписываются святой Русской православной церкви Матроне Московской. Данная запись доступна для просмотра на сайте YouTube.

Автор видео утверждает, что Матрона Московская напророчила стране «великие испытания» в 2019 году. В ролике говорится, что святая в своих прогнозах якобы нарисовала «мрачную картину катастрофы». «Без войны умрут многие», - сообщает запись.

Также святая спрогнозировала будущее Украины. Матрона Московская предрекла, что экономика соседнего государства будет переживать тяжелые времена. Украинцев ждут перепады курса гривны, рост цен и проблемы, связанные с фондовыми биржами.

Ранее в интернете опубликовали пророчество о новом Майдане в Киеве, сделанное француженкой Каеде Убер, которую называют «наследницей» болгарской ясновидящей Ванги.