Стало известно, какая погода ждет москвичей в выходные

Синоптики в пятницу рассказали, какую погоду москвичам стоит ожидать в грядущие выходные. Согласно последней информации, в столице в субботу и воскресенье сохранится высокое атмосферное давление.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что ночь на 17 ноября в городе будет морозной – столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, а в области покажут до минус 5. В субботу после обеда ожидаются небольшие осадки, передает RT . Температура днем составит до плюс 2 градусов.

В ночь на воскресенье может возникнуть гололедица. Днем столбики термометров могут подняться до плюс 1 градуса. Не исключены небольшие осадки.