Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 16 ноября

По прогнозам специалистов метеорологической службы, в пятницу 16 ноября погода в Москве будет переменно облачной. Будет дуть слабый ветер, никаких осадков в этот день в столице не ожидается.

Метеорологи Гидрометцентра сообщают, что сегодня в Москве температура будет держаться в пределах от -1 до +1 градусов, что соответствует климатической норме середины ноября в столичном регионе. Будет дуть слабый южный ветер, его скорость не превысит 1,2 метров в секунду. Благодаря занявшему Среднерусскую равнину антициклону будет стоять практически ясная погода, никаких осадков не ожидается. Атмосферное давление сегодня остается повышенным - 769 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что уже в субботу в Москву придет снег, смешанный с дождем. В воскресенье температура немного снизится, и снег продолжится уже без дождя, пишет «КП».