Дикие, но симпатичные: рейтинг самых забавных животных

Лишь двенадцати животным повезло обзавестись персональными годами. И люди с удовольствием встречают год Тигра, Собаки или Петуха… Но и среди других зверюшек встречаются очень милые морды.

Предметом всеобщего умиления является фенек. Это ночная пустынная лисица. С огромными ушами и маленькой заостренной мордочкой. Фенек был увековечен Антуаном де Сент-Экзюпери в бессмертной книге «Маленький принц». Лис, который хотел быть прирученным – это он.

Пингвинов прославили мультики, начиная с «Пингвиненка Лоло» и заканчивая «Мадагаскаром». Эти нелетающие черно-белые птицы только выглядят неуклюжими: они очень быстро бегают и отлично плавают.

А вот сурикаты вызывают умиление не только своими забавными мордами, но и поведением. У них есть манера стоять вертикально на задних лапках, сложив передние на животе. Еще сурикаты очень общительны – их «лексикон» насчитывает до 25 устойчивых звукосочетаний. А вы знали, что у сурикатов – матриархат? Эти и другие любопытные факты о животных читайте в «Спид-инфо».