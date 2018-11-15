Бизнес-леди отказалась от карьеры в международной корпорации ради комиксов

Неожиданный поступок американской бизнес-леди. Она бросила карьеру в престижной корпорации ради комиксов и сомнительной популярности в Сети. Кейден Хайнс отказалась от работы в корпорации Apple чтобы заняться любимым делом – рисованием.

Выпускница престижного Стэндфордского университета сделала карьеру сначала на популярном телеканале Discovery, а затем переехав в Силиконовую долину в Калифорнии и получила престижную должность в Apple. Но работа в офисе и корпоративные правила были не для Кейден Хайнс, с каждым днем она все больше и больше ненавидела свою жизнь офисного служащего и впадала в депрессию.









И вот однажды молодая женщина решила, что с нее хватит жизни по правилам. Кейден бросила работу и ни на минуту не пожалела об этом. Теперь она просыпается в 7 утра, гуляет с собакой, занимается в спортзале, а потом рисует смешные комиксы о своей жизни. И пусть это не профессионально, не выдержано по правилам композиции, зато понятно и от души. И как оказалось, ее рисунки пришлись по вкусу многим. В них есть и жизненный юмор, и ирония, и понимание тех проблем, что волнует миллионы женщин, пишет издание «СПИД-Инфо».

















Сегодня у Хайнс почти 75 тысяч подписчиков в «Instsgram». Параллельно она пишет сценарий и надеется когда-нибудь запустить свой проект на телевидении. Но главное рисунки и общение в Сети приносит ей свободу и возможность заниматься любимым делом.