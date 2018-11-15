В Москве молодой мужчина потерял сознание и упал под прибывающий поезд на станции "Чистые пруды".

ЧП в столичной подземке произошло в четверг, 15 ноября, около 15:05.

30-летний москвич упал на путь под прибывающий состав на "Чистых прудах". Машинист успел применить экстренное торможение, но по инерции поезд накрыл пассажира, который упал в желоб между рельсами. В результате мужчина жив, но пострадал.

Сотрудники полиции помогли ему выбраться и вызвали "скорую помощь". Прибывший медики диагностировали у мужчины ушибы и растяжения мягких тканей.

По словам москвича, он возвращался с работы с ночной смены, и у него закружилась голова, он оступился. Очевидцы инцидента подтвердили, что ЧП произошло по неосторожности мужчины.