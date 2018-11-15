Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль "Мерседес" пятилетнему Рахиму Куриеву за то, что мальчик отжался без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут. Министр Чеченской Республики по физической культуре Муса Ханариков несколько дней назад рассказал, что Рахим хотел посвятить свой рекорд Рамзану Кадырову. В Чечне пятилетний мальчик побил рекорд, выполнив 4105 отжиманий

Но, как уточнил Ханариков, у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксировали.

Чеченский лидер уверен, что Рахим сможет повторить свой результат, "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".

Кадыров встретился с мальшом, физической подготовкой которого занимается его отец.Глава Чечни вручил мальчику ключи от белого "Мерседеса" и сказал: "Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова. Пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом "Мерседесе".

Мальчик ответил, что может отжаться даже больше раз и показал, как он это желает, прямо на капоте нового авто, - сообщает РИА Новости.