Министр экологии России снова приедет в Челябинск
15 ноября 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в канун большого обсуждения экологических проблем южноуральского областного центра встретился с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Напомним, что в Челябинск 16 ноября приедут специалисты ведущих министерств и ведомств.
Немаловажно, что на этот период в областном центре объявлены НМУ 1 степени опасности, и как раз в этот день министр запланировал объезд главных предприятий, загрязняющих воздух Челябинска. Кроме этого, сегодня чиновники обсудили подготовку к рекультивации свалки, квотирование выбросов предприятий и другие важные проблемы экологии Челябинской области.
Также в пятницу эксперты намерены поддержать несколько важных инициатив в сфере экологии южноуральского губернатора Бориса Дубровского, отметил Владимир Бурматов парламентарий в своем телеграмм-канале.
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