Министр экологии России снова приедет в Челябинск

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в канун большого обсуждения экологических проблем южноуральского областного центра встретился с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Напомним, что в Челябинск 16 ноября приедут специалисты ведущих министерств и ведомств.

Немаловажно, что на этот период в областном центре объявлены НМУ 1 степени опасности, и как раз в этот день министр запланировал объезд главных предприятий, загрязняющих воздух Челябинска. Кроме этого, сегодня чиновники обсудили подготовку к рекультивации свалки, квотирование выбросов предприятий и другие важные проблемы экологии Челябинской области.

Также в пятницу эксперты намерены поддержать несколько важных инициатив в сфере экологии южноуральского губернатора Бориса Дубровского, отметил Владимир Бурматов парламентарий в своем телеграмм-канале.