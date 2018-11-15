Живущая в посольстве Британии в Москве черепаха получила имя

Сотрудники британской дипломатической миссии в Москве выбрали имя для черепахи, которая живет в посольстве уже 15 лет. Конкурс на имя для питомца британских дипломатов был объявлен в октябре.

«С радостью объявляем, что по результатам конкурса имя выбрано – Тина Тертл!», - объявили владельцы черепахи на своей странице в фейсбуке.

Сотрудники британской дипмиссии поблагодарили своих подписчиков за предложенные имена, а также выразили благодарность Московскому зоопарку, специалисты которого помогли дипломатам определить пол их питомца. Черепаха оказалась девочкой.

Тина Тертл – красноухая черепаха из семейства пресноводных. Еще этих черепах называют желтобрюхими. Она живет в британском посольстве в Москве уже почти 15 лет.