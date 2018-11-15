Живущая в посольстве Британии в Москве черепаха получила имя
15 ноября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники британской дипломатической миссии в Москве выбрали имя для черепахи, которая живет в посольстве уже 15 лет. Конкурс на имя для питомца британских дипломатов был объявлен в октябре.
«С радостью объявляем, что по результатам конкурса имя выбрано – Тина Тертл!», - объявили владельцы черепахи на своей странице в фейсбуке.
Сотрудники британской дипмиссии поблагодарили своих подписчиков за предложенные имена, а также выразили благодарность Московскому зоопарку, специалисты которого помогли дипломатам определить пол их питомца. Черепаха оказалась девочкой.
Тина Тертл – красноухая черепаха из семейства пресноводных. Еще этих черепах называют желтобрюхими. Она живет в британском посольстве в Москве уже почти 15 лет.
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