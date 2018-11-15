Врачи, которыми мы можем гордиться

Недавно в Краснодаре со скандалом уволили врача, отказавшегося выписать рецепт инсулинозависимой пациентке, которая пришла на прием без записи. Девушка предупредила доктора, что запасов инсулина, от которого напрямую зависит её жизнь, у неё уже не осталось. Как можно увидеть на распространенном в Сети видео, врач довольно грубым тоном заявила, что девушка должна была раньше записаться на приём, швырнув в неё её же тетрадь.

Людям становится всё сложнее доверять своё здоровье и здоровье близких местным врачам, особенно после подобных ситуаций, как в Краснодарской поликлинике. Однако нельзя отрицать, что сегодня во всём мире есть множество настоящих врачей, которые изо дня в день трудятся, спасая человеческие жизни.

В 2013 году врачи спасли жизнь австралийке, чье сердце не билось в течение 42 минут. Большую роль здесь сыграла решительность медиков, которые, несмотря на остановку сердца, все же отважились на операцию. Естественно, без помощи современной медицинской техники им вряд ли удалось бы вытащить пациентку с того света.

Сердце Ванессы Танасио, матери двоих детей из штата Виктория, остановилось после того, как она перенесла два инфаркта. Женщина собирала детей в школу и вдруг почувствовала острую боль в груди – это был первый сердечный приступ. Ее мать вызвала скорую помощь, и прибывшим медикам пришлось использовать дефибриллятор (электрошок), чтобы вернуть пациентку к жизни.

Медики подключили 41-летнюю пациентку к новейшему аппарату, который осуществляет подачу крови к жизненно важным органам. Таким образом, пока врачи делали экстренную операцию на сердце, мозг пациентки снабжался кровью при помощи специального устройства.

Если бы не слаженная работа медиков скорой помощи и персонала больницы, дети Ванессы могли бы остаться сиротами. Очнувшись, Ванесса Танасио пообещала бросить курить, ведь курение называют одной из главных причин развития сердечных болезней.

Ещё одним ярким примером тяжелого труда врачей является снимок из больницы в китайской провинции Фуцзянь. На фото, которое стало вирусным в сети, запечатлены два измотанных хирурга, отдыхающих на полу в операционной. Только что они закончили сложнейшую операцию, которая длилась 32-часа.

В операции участвовали три хирурга, шесть анестезиологов и восемь медсестер. Вместе они выполнили шесть отдельных операций по удалению нескольких опухолей головного мозга у одного пациента.

Начав операцию в 8:30 утра 22 июня 2014 года, хирурги закончили кропотливую работу, требующую невероятного терпения, на закате следующего дня. Во время операции врачи делали лишь короткие перерывы, даже семья пациента начала беспокоиться о том, смогут ли хирурги справиться с физическим напряжением.

Но в итоге все закончилось хорошо. В Китае это фото хирургов стало невероятно популярным, но Чэн Цзяньпин, один из врачей, делавших операцию, не гордится своим достижением. «Не только я стараюсь ради пациентов. Таких, как я, очень много, мы просто о них не знаем, в сфере здравоохранения работает много преданных своему делу людей, которые заслуживают уважения и похвалы.», — сказал Чэн Цзяньпин.

Врачи не теряют профессионализм и находчивость даже на высоте 10 000 метров над землёй.

6 февраля 2016 года одной из пассажирок самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Москва, стало плохо на борту самолёта. По счастливой случайности, на этом же борту находился врач пермского баскетбольного клуба "Парма" Андрей Буторин, который тут же взял ситуацию в свои руки. При перелёте в Москву спасли женщину 40 лет, зовут Лора Джанаева. Была проведена интенсивная терапия с благополучным исходом.

Отметим, что за год до этого — в январе 2015-го — Буторин уже попадал в подобную ситуацию и спас жизнь 72-летней пассажирке Валентине во время перелёта Москва — Владивосток. Женщине стало плохо на половине пути, стало резко падать давление, начались боли в области груди. Врач определил диагноз — абдоминальная форма инфаркта миокарда, провёл своевременное, необходимое и интенсивное лечение прямо на борту самолёта.

Ещё одной пожилой пассажирке самолета стало плохо во время перелета из США на Ямайку в феврале 2018 года. К счастью, в салоне лайнера были два врача. Медики из подручных средств собрали аппарат для искусственного дыхания и спасли женщину. Инцидент произошел на рейсе американского лоукостера JetBlue, через 30 минут после взлета лайнера. Летевшие в Монтего-Бэй анестезиологи Джон Флэнаган и Мэтью Стивенсон заметили, что дыхание одной из пассажирок затруднилось, через некоторое время она упала в проходе. Медсестра, сопровождавшая пенсионерку, не смогла ей помочь.

«У женщины была болезнь легких, и когда мы добрались до большой высоты, она не смогла дышать. Мы спросили у экипажа, нет ли у них аппарата для ручной вентиляции легких. Оборудования на борту не оказалось», — пояснил Флэнаган.

Стивенсон отправился искать необходимые детали, а Флэнаган принялся делать искусственное дыхание потерявшей сознание пассажирке. Импровизированный аппарат собрали из самонадувающегося мешка, маски кислородного баллона.

В 2018 году врач Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва города Ханты-Мансийска Алексей Степанов спас жизнь солистке хора Пятницкого. Инцидент произошел во время перелета из Москвы, куда медик сопровождал команду. Уже в воздухе тренер сказал ему, что 34-летняя пассажирка потеряла сознание. Когда Степанов подошел к женщине, она перестала дышать, а ее сердце остановилось.

Медик сделал непрямой массаж сердца, пассажирка пришла в себя и открыла глаза. Ее посадили в кресло, дали воду и нашатырь. Но через 15 минут сердце снова остановилось, а кровяное давление упало до нулевых отметок. Пришлось повторить процедуру, после чего медик, как мог, поддерживал самочувствие женщины. Командир корабля запросил находившийся на пути следования Сыктывкар об экстренной посадке. У пассажирки случился третий сердечный приступ. В этот раз Степанову пришлось тяжелее всего. Сердце не запускалось целых три минуты, мозг не снабжался кислородом. Еще бы минута и произошли бы необратимые изменения. К счастью, женщина начала дышать. Посадку, как назло, не давали 10 минут, лайнер нарезал круги над аэропортом. Наконец, самолет приземлился и пассажирку передали скорой помощи.