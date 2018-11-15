В Донецке комендантский час мешает любви и преступлениям

«У меня некоторых знакомых в парке принимали, сидели с девочками, общались, тут бац, пацанов в РОВД, девочек по домам», — попытался доказать необходимость отказа от комендантского часа в Донецке один из жителей города в публичном обсуждении (Орфография сохранена - прим. ред.). Поводом для беседы стали слова избранного главы ДНР Дениса Пушилина о сохранении комендантского часа. Такое обещание глава республики дал накануне.

«Комендантский час является необходимостью», — объяснил Денис Пушилин причины для этого решения: «Это то, что обеспечивает безопасность нашим гражданам».

Комментарий главы республики вызвал бурые обсуждения среди жителей города. Некоторые были возмущены. Предвыборные обещания Пушилина «Мирным жителям мирную республику» многие приняли буквально и ждали, что ночные ограничения на прогулки по городу будут сняты.

Вместе с тем многие жители ДНР отметили положительные стороны комендантского часа.

«Да, раньше как расходились гости по ночам, и начинается, то дерётся молодёжь, отношения выясняет, то ржут и веселятся, музыку врубают, то пьяные орут, то насилуют кого-то. Сейчас гораздо спокойнее стало», — отметил один из сторонников ограничений. Его тут же поддержали: «Тех преступлений, о которых мы знаем, стало гораздо меньше. Раньше с балкона часто было слышно разборки, как разбивали друг другу головы, грабили, насиловали, а сейчас тишина ночью».