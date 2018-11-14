"Красный Октябрь": от ноябрьских до майских

Ноябрьские праздники для волгоградского завода «Красный Октябрь» закончились тревожно. После решения арбитражного суда, который 7 ноября объявил предприятие банкротом, 8 ноября ночью производство было остановлено. Через четыре дня простоя, сталеплавильную печь запустили, но беспокойство осталось. Тревога №1, ближайшая, для работников завода – получат ли они заработную плату, которая до этого выплачивалась без задержек и очередной срок которой – 15 ноября? Тревога №2, перспективная, останется ли производство и в каком объеме? Ведь как показывает практика, в Волгоградской области еще ни одно банкротство крупного предприятия не приводило к его финансовому оздоровлению.

С небольшими вариациями, ситуация на некогда градообразующем предприятии «Красный Октябрь», напоминает то, что до этого происходило на «Химпроме», ВЗБД, а ещё раньше – на ЖБИ-1, судостроительном заводе.

Конечно, есть и оптимисты, для которых стакан остается наполовину полон. Закрытие «Красного» они воспринимают, как уничтожение экологически вредного очага, находящегося почти в самом центре города. Так же говорили и про «Химпром». Только что останется от города, в котором не будет производства? Чем будут зарабатывать его жители? Постиндустриальная эпоха, конечно, предлагает несколько вариантов жизни после жизни. Но что из них подходит Волгограду?

«Красный Октябрь» хоть и подрастерял былую славу, но даже в последний год здесь работали порядка 3250 человек при средней зарплате в 34 тысячи рублей.

Владельцем ВМК пока является Дмитрий Герасименко. 100% акций ВМК принадлежит компании Red October International S. A. (Швейцария), которая в декабре 2017 года подала иск о банкротстве «Красного Октября». Герасименко в настоящее время находится за границей и время от времени проводит онлайн-конференции, в том числе и для прессы. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата». Он заочно арестован судом и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов ВМК на сумму более шести миллиардов рублей. По слухам, которые секрет Полишинеля, не только Герасименко, но и другие фактические бенефициары тоже находятся за рубежом, в том числе и в рядах украинских олигархов.

Формальным могильщиком завода стала налоговая инспекция, заявившая о наличии у предприятия задолженности по налоговым платежам. Юристы «Красного» представили ходатайство, что долги комбината закрыты «Златоустовским электрометаллургическим заводом», входящим в ГК «Красный Октябрь». Но представитель УФНС заявил о наличии текущей задолженности комбината, а также о том, что анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о её наращивании. Меж тем, заявленный долг в сумме 130 миллионов рублей немногим превышает месячные отчисления предприятия.

Спасти «Красный Октябрь» обещает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сразу после остановки производства, он приехал на завод вместе со своим заместителем Романом Бековым, курирующим вопросы промышленности и торговли, и бывшими топ-менеджерами, ранее занимавшими руководящие должности на заводе. Спасать намерены «всем миром». Сергею Харченко, назначенному конкурсным управляющим, обещана финансовая помощь в виде займа. Его должны употребить, в том числе, и на заработную плату работникам завода.

Внешнее управление введено на «Красном» на полгода – до 7 мая следующего года. До майских праздников.