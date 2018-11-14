Окончиться может любая дорога, а улице Мира не видно конца

Одна из центральных в Волгограде улиц – улица Мира отпраздновала свой День рождения. И хотя возраст у дамы уже солидный, настоящий праздник – с поздравлениями и именинными тортиками случился впервые.

А все потому, что Волгоградский музей изобразительных искусств им. Машкова и Федор Ермолов придумали проект «Первая улица Мира», который стал победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Этот фонд уже поддерживал и другой проект – фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

Праздник улицы Мира начался с раздачи сладостей. Правда, получить их смог только тот, кто правильно ответил на несложный вопрос викторины, касающийся истории Волгограда и самой улицы. Отличный повод проштудировать материалы по истории родного края!

А чтобы получить вопрос и кусок именинного торта, нужно было зайти в одно из шести кафе, расположенных на самой мирной волгоградской улице.

Затем в программе праздника прошёл квест, стартовавший от главного входа в музей ИЗО им. И.И.Машкова. Модный формат интеллектуального времяпровождения - квест был посвящен парадоксам судьбы города, отразившимся в истории улицы.

Краевед Роман Шкода, известный своими экскурсиями, провел в праздничный день одну из них по улице, восстановленной после Сталинградской битвы первой. Ещё одна необычная экскурсия состоялась в стенах музея ИЗО. Экскурсовод шёл не среди домов, как обычно, а среди картин художников 50-х годов, изобразивших улицу и её окрестности. Много волгоградских художников посвятили свои работы улице Мира. Очень вдохновляет она и располагает к творчеству. Зрители же сидели на настоящих скамейках, установленных прямо в зале. Жаль, что экспозиция работала только один день.

Впрочем, организаторы заверили, что в программе проекта ещё будут интересные мероприятия. И может быть, день рождения улицы Мира – 7 ноября станет праздником традиционным.