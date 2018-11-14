Один из трех Героев для Волгограда
14 ноября 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
На сайте ВеликиеИмена.рф, который ведет голосование по выбору имени для аэропортов 47 российских городов, определен шорт-лист с наиболее популярными предложениями. В Волгограде все три кандидата – Герои Советского Союза.
Изначально в конкурсе участвовало 45 воздушных гаваней, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. В исследовании, которое проводилось в формате телефонного интервью, приняло участие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса «Великие имена России». В финальный список конкурса вошли 124 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства (34), полководцы и герои войны (23), люди неба (19). Представлены также выдающиеся политики, ученые, первооткрыватели.
В волгоградскую тройку лидеров вошли маршал Георгий Жуков, летчик-истребитель Алексей Маресьев и маршал Василий Чуйков. Кстати, в городе уже есть улицы, названные именами этих героев.
Победителя конкурса обещают объявить 5 декабря. Но, если какое-либо из имен окажется лидером в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него отдадут больше голосов в процентном соотношении. Например, на Жукова сейчас претендуют целых четыре города. Для остальных аэропортов может быть рассмотрен вариант проведения второго тура финального голосования с участием оставшихся кандидатов.
Член экспертного совета проекта «Великие имена России», секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев назвал предложенные списки «показателем интеллектуального уровня нации».
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