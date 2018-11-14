Правила знать и в жизни выполнять

Железная дорога – место повышенной опасности. Поэтому на Приволжской железной дороге уделяют особое внимание профилактике травматизма – и среди пассажиров, и среди водителей, пересекающих железнодорожные переезды, и, конечно, среди детей. Последнее особенно актуально сейчас, в пору школьных каникул, когда ребята проводят много времени на улице без присмотра взрослых.

Безусловно, за детьми и подростками нужно присматривать – это обязанность семьи и школы. Но не менее важно научить ребенка основным правилам безопасности: он должен сам их знать и соблюдать, и потом, по мере взросления, суметь научить этим правилам других. И здесь на помощь родителям и учителям приходят профильные специалисты. Например, большую работу по профилактике травматизма на железной дороге проводят сотрудники Волгоградского региона Приволжской магистрали.

У этой работы есть важные особенности. Во-первых, регулярность и системность: речь идёт не о разовых акциях, а о планомерной просветительской деятельности. Так, специалисты по охране труда Волгоградского региона стараются охватить все школы, находящиеся в непосредственной близости от железной дороги: посещения таких школ и общение с учениками уже стали традицией.

Другая особенность профилактической работы – наглядность. Не секрет, что один раз увидеть – эффективнее, чем сто раз услышать. Поэтому железнодорожники часто приглашают детей к себе – на объекты инфраструктуры. Например, регулярно организуются поездки школьников в вагоноремонтное депо Волгоград, где они могут побывать в кабине машиниста настоящей «городской электрички», увидеть техническую «начинку» подвижного состава, понаблюдать за подготовкой будущих машинистов на тренажёрах-симуляторах, узнать правила нахождения на путях. Ещё чаще ребята приходят на Детскую железную дорогу. Здесь кроме информативной учебной программы их ждёт путешествие на поезде, во время которого усвоенные ранее правила можно применить на практике, показав пример грамотного и безопасного пребывания на железнодорожном объекте.

Наконец, третьей особенностью профилактической работы можно назвать поливариативность просветительской деятельности. Речь идёт о том, что для лучшего восприятия информации детьми её нужно подавать в интересной, познавательной и желательно игровой форме. Не только прочитать лекцию – но и показать кинофильм, не только позаниматься в классе – но и прокатиться на поезде, не только поучиться – но и поиграть. Хотя, конечно, не просто играть, а в игровой форме демонстрировать основательность полученных знаний. Для этой цели даже была разработана специальная интерактивная игра «Осторожно, поезд!», победить в которой можно, если не только выучил правила безопасности на зубок, но и способен их применять в практической ситуации.

Ещё одна интересная форма – путешествие в «экскурсионном» вагоне пригородного электропоезда. Последняя такая экскурсия состоялась совсем недавно – 5 ноября. Её организатор – специалист АО «Волгоградтранспригород» Антонина Маркина – поделилась подробностями: «В этот раз в акции «Безопасная железная дорога» участвовали учащиеся 5-7 классов одной из школ города Дубовки. Во время встречи дети узнали много интересных фактов из истории Волгограда, а также поучаствовали в викторине «Подвижной состав». Мы говорили о видах и особенностях поездов, правилах поведения на железной дороге».

Вообще, как отмечают железнодорожники, для каждой возрастной группы предусмотрена особая, адаптированная программа: у младших школьников преобладает игровая форма обучения, у старших – лекционная. С начала года в различных профилактических встречах приняли участие уже почти пять тысяч детей! Любая акция проходит с аншлагом: ребят не нужно заставлять принимать в них участие, они и сами проявляют инициативу, потому что знают: будет интересно и познавательно.

Основные правила безопасности на железной дороге: