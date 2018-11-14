Депутат подвел итоги эксперимента с питанием на прожиточный минимум

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил свой эксперимент, в течение которого соблюдал диету, получившую название «министерской». Итоги он подвел на пресс-конференции. Депутат из Саратова похудел на 6 кг на "макаронной диете" экс-министра Соколовой

В течение трех недель народный избранник жил так же, как и народ. На питание Николай Бондаренко тратил 875 рублей в неделю (3500 в месяц). За время эксперимента он стал часто жаловаться на плохое самочувствие. Также была зафиксирована потеря около шести килограммов веса.

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», - заявил Бондаренко на пресс-конференции, призвав своих коллег-депутатов, а также министров последовать его примеру.

«Безусловно, я буду обращаться в федеральный центр – в Госдуму и правительство РФ. Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, это самый минимум – на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты. Прожиточный минимум – не менее 20 тысяч», - подытожил Бондаренко, отметив, что приведенные им цифры не касаются жизни в Москве, поскольку в столице «объективно другие условия», пишет «КП».