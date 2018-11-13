Новый глава Хакасии нашел замену сенатору Валентине Петренко

Новый глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов заменит Валентину Петренко, представляющую республику в Совете Федерации. Петренко стала сенатором в 2001 году. Теперь представителем исполнительной власти Республики Хакасия в Совфеде станет 69-летний депутат городского совета Валерий Усатюк. Валентин Коновалов победил на выборах главы Хакасии

До избрания в горсовет он был членом республиканской избирательной комиссии с правом решающего голоса, представляя в ней КПРФ. В региональном отделении партии Усатюк занимает пост секретаря по агитации и пропаганде.

В 90-е Валентина Петренко работала заместителем главы администрации Ростовской области. В 1993 году террористы захватили в Ростове-на-Дону детей в школе вместе с учительницей. Они требовали за освобождение заложников 10 миллионов долларов и вертолет.

Петренко начала с террористами переговоры и вела их в течение трех суток. Она предлагала себя в обмен на детей. В результате переговоров террористы начали отпускать детей небольшими группами, - сообщает "МК". Боевикам удалось скрыться с места теракта, но позже их задержали в Дагестане.

Валентина Петренко, прическа которой запоминается всем, активно участвовала в разных телевизионных проектах.