Сколько заплатят самозанятые?

13 ноября Госдуме РФ состоялось второе чтение пакета законопроектов о проведении эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. В день, когда выходит номер (15 ноября) – третье чтение. Вполне возможно, что их принятие станет одним из важнейших шагов к обелению российской экономики.

Сегодня в так называемой гаражной экономике России по разным оценкам заняты около 20-27 млн человек. Сегодня граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, но хотят работать «в белую» должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве ИП. Во втором случае это взваливает на самозанятого дополнительные расходы, которые требуются на регистрацию, а вдобавок обязывает уплачивать страховые платежи. При небольших доходах такой выход «в свет» прилично бьёт по кошельку, поэтому большинство из них по-прежнему работают в тени.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых – это как раз попытка предоставить удобный сервис и упростить процесс уплаты налога, а вдобавок, снизить административную и налоговую нагрузку.

Так, экспериментальный этап стартует 1 января 2019 года в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Кроме того, с 2020-го любой регион может присоединиться к пилотному проекту. Эксперимент будет действовать до 2029 года, и в это время налог для самозанятых будет составлять 4%, если товар или услуги предоставляются для физических лиц и 6%, если клиентом было юридическое лицо. Это куда гуманнее чем 13% НДФЛ с подачей декларации или же бремя статуса ИП. При этом в этих 4% и 6% уже заложены отчисления в ОМС.

Для того чтобы выйти в правовое поле самозанятым не придётся идти в налоговый орган, стоять в очереди, заполнять какие-то сложные формы. Регистрация будет проходить с помощью мобильного приложения «Мой налог». Также, через это приложение и будет ежемесячно взыматься налог. Причём для осуществления деятельности не потребуется никакой кассы – рассчитываться за услуги станут с помощью всё того же приложения, которое будет выписывать чек. При этом данные об операциях автоматически отправятся в налоговую, так что не придётся тратить ресурсы на ведение бухгалтерии.

Что важно, в отличие от тех, кто останется в тени, зарегистрировавшиеся самозанятые получат право на социальную пенсию по старости. Впрочем, если они хотят её увеличить, то в добровольном порядке смогут уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере.

Ещё один небольшой плюс - законопроектом об эксперименте предусмотрено предоставление налогового вычета размером 10 тыс. рублей для оплаты части налога. Так что на выходе налоги будут даже не 4% и 6%, а в районе 3-4%. А вдобавок полная свобода от уплаты НДФЛ и НДС.

Впрочем, с такими лакомыми условиями будут и серьёзные штрафы. Так, если попытаться обойти налог, то в первый раз за такую «шалость» оштрафуют на 20% от суммы расчёта, а если в течение 6 месяцев будет ещё одно нарушение, то уже на всю сумму.

В любом случае, такое упрощение выплаты налогов даёт новые возможности для самозанятых. Во-первых, им будет проще работать с теми же юридическими лицами, во-вторых, вероятно, даст больше шансов получить кредит в банке для развития своего дела.

Да и крупные компании оценивают этот пакет законопроектов в положительном ключе. Как считают в Яндекс.Такси:

«Экспериментальный налоговый режим для самозанятых снимает практически все ограничения по виду деятельности и даёт возможность выйти из тени, в том числе тем, кто работает в сфере такси.

Следующий важный шаг – адаптация транспортного законодательства. Сейчас для того, чтобы оформить на личный автомобиль разрешение на работу в такси водителю необходимо зарегистрировать ИП. Мы считаем, что такую возможность должны иметь и самозанятые. Эта мера сделает статус доступным и востребованным у огромного числа водителей», – поделилась представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

Сегодня же для того, чтобы работать с помощью агрегатора «Яндекс.Такси» водителю в любом случае нужно либо устроиться в таксопарк, либо открыть ИП – обычный частник туда попасть не может, а, значит, если человеку нужна срочная подработка, то легальный путь к клиенту для него несколько усложняется.

Впрочем, у многих остаются сомнения по поводу того, что такая мера способна вытянуть самозанятых из тени. Однако, по мнению председателя Российского союза налогоплательщиков Артёма Кирьякова, всё это от незнания материала:

«Во-первых, в три раза снижают налоговую нагрузку. Во-вторых, исключается вся бюрократия – человек, пользуясь мобильным приложением, больше никогда не приходит в налоговую службу, при этом являясь добросовестным налогоплательщиком. И в-третьих, цифровизация бизнес-потоков и финансовых транзакций находится на таком высоком уровне, что тешить себя мыслями, мол, много лет не платил налоги и не буду – уже не приходится. На сегодняшний день этот пакет законопроектов – мягкий и комфортный вход для человека, занимающегося каким-либо трудом без привлечения наёмных сотрудников, в налоговую систему. И здесь каких-то ненадуманных минусов нет. Желание заплатить налоги не высоко в любой стране мира. Но есть вариант заплатить налогов чуть-чуть и сделать это комфортным способом, а есть вариант дожидаться действительно неприятностей от государства, в том числе вплоть до возбуждения уголовного дела. Так что вилка тут небольшая. То, что нужно выполнять свои конституционные обязательства перед государством – это очевидный факт», – прокомментировал А. Кирьяков.



