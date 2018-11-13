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Шведская журналистка считает, что российские мужчины «ослабли»

13 ноября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Шведская журналистка считает, что российские мужчины «ослабли»
pixabay.com

Шведская журналистка Элин Йонссон опубликовала материал, в котором говорится, что, изучив жизнь семей в РФ, она пришла к выводу: российские мужчины на сегодняшний день «искалечены» и «ослаблены».

И в первую очередь - историей своей страны. По ее мнению, мужчинам в России прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским же женщинам.

Йонссон оценила жизнь многих знакомых ей российских семей, наблюдая, каким образом они справляются с периодически возникающими жизненными трудностями.

По ее словам, при таких ситуациях, в то время как мужчина сидит дома, жалеет себя и выпивает, женщинам, засучив рукава, приходится браться за любую грязную работу, чтобы прокормить семью.

Также она считает, что мужчины сильно отстранены от процесса воспитания детей, потому что в рабочее время заняты работой, а после предпочитают отдыхать. У мужчин есть хобби и увлечения, у женщин - работа и дети.

Кроме того, даже в случае развода дети, как правило, остаются с матерью, а мужчина лишь платит алименты (причем, далеко не всегда) и даже может уехать, перестав принимать участие в жизни и воспитании детей.

По словам Йонссон, мужчины России гибли в ходе революции, последующей гражданской войны, в ходе мировых войн и репрессий. Выживших - данные события искалечили.

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