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Шведская журналистка считает, что российские мужчины «ослабли»
13 ноября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Шведская журналистка Элин Йонссон опубликовала материал, в котором говорится, что, изучив жизнь семей в РФ, она пришла к выводу: российские мужчины на сегодняшний день «искалечены» и «ослаблены».
И в первую очередь - историей своей страны. По ее мнению, мужчинам в России прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским же женщинам.
Йонссон оценила жизнь многих знакомых ей российских семей, наблюдая, каким образом они справляются с периодически возникающими жизненными трудностями.
По ее словам, при таких ситуациях, в то время как мужчина сидит дома, жалеет себя и выпивает, женщинам, засучив рукава, приходится браться за любую грязную работу, чтобы прокормить семью.
Также она считает, что мужчины сильно отстранены от процесса воспитания детей, потому что в рабочее время заняты работой, а после предпочитают отдыхать. У мужчин есть хобби и увлечения, у женщин - работа и дети.
Кроме того, даже в случае развода дети, как правило, остаются с матерью, а мужчина лишь платит алименты (причем, далеко не всегда) и даже может уехать, перестав принимать участие в жизни и воспитании детей.
По словам Йонссон, мужчины России гибли в ходе революции, последующей гражданской войны, в ходе мировых войн и репрессий. Выживших - данные события искалечили.
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