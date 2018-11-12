На Валааме случилась беда: утонул рабочий и спасавший его послушник

На Валааме погибли послушник Андрей и рабочий из архангельской плотницкой бригады Андрей. Трагедия произошла вечером 10 ноября на Ладожском озере. Поздно вечером при переходе через небольшой пролив между островами Лембос и Байонный, перевернулась лодка с двумя Андреями. Лодка перевернулась недалеко от берега. Послушник Андрей выплыл на берег.

Возможно, он не увидел другого Андрея, или услышал призыв о помощи. Плотник не умел плавать. Послушник сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь. "Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам. Да упокоит Господь души их в селениях праведных...", - написал в Facebook Епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря.

В сообщении ГУ МЧС России по Карелии говорится, что в поисковой операции вместе со спасателями участвовали представители Валаамского монастыря. Поиски осложнялись сильным ветром и большими волнами на Ладожском озере.