Путин поручил Медведеву проанализировать рост налогов в «реальной жизни»

Одним из важных вопросов, которые 12 ноября Владимир Путин обсудил с правительством, повышение налогов. Путин рассказал членам правительства о недавней встрече с руководителем Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Ставка НДФЛ в России - одна из самых низких в мире.

По словам Путина, Шмаков обратил его внимание на то, что, по мнению профсоюзов, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Шмаков говорил Путина о жалобах на налоговую нагрузку людей.

"Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни", - поручил Путин Медведеву с коллегами.

Одним из важных вопросов, которой власти сегодня обсуждали, цены на нефтепродукты. По ситуации доложил вице-премьер Дмитрий Козак. Он напомнил, что 31 октября состоялось совещание со всеми вертикально интегрированными компаниями, с союзом владельцев независимых АЗС и достигнута договоренность о том, что с 1 ноября цены замораживаются. 7–10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения. По словам Козака, определены ценовые параметры, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект РФ по историческому принципу.С 1 ноября компании выполняют эти обязательства.