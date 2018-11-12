Путин подписал закон о запрете «резиновых» офисов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства в нежилых помещениях.

Согласно документу, за нелегальную постановку мигрантов на учет провинившимся грозит наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Новый закон вносит поправки в ст. 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ") УК РФ.

До настоящего момента привлечь к уголовной ответственности можно было только за фиктивную постановку на учет в жилом помещении, что привело к массовому росту "резиновых" офисов.