Как накажут чиновницу, прославившуюся фразой «никто не просил вас рожать»

Судьба главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, прославшейся фразой «никто не просил вас рожать», на данный момент не решена. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности Глацких, которая на встречу с молодежью в администрации Кировграда заявила, что государство молодежи ничего не должно, рожать никто не просит.

Куйывшев отстранил от должности чиновницу Глацких после ее заявления молодежи

Глацких до сих пор не вернулась в Россию из отпуска. Ожидалось, что по итогам служебной проверки директор департамента по работу с молодежью будет освобождена от должности.

Источник в аппарате губернатора URA.RU сообщил, что Глацких отделается выговором, такую меру дисциплинарного взыскания глава региона выбрал после «серьезного разговора» с чиновницей.

Другое уральское издание Znak.com со ссылкой на свой информированный источник сообщило, что Глацких все еще в отпуске, и Евгений Куйвашев до сих пор не встретился с ней после скандала, получившего широкий общественный резонанс. По сведениям этого издания, по возвращении Глацких напишет заявление об увольнении по собственному желанию, так как из-за скандала с высказыванием ее невозможно уволить, поскольку этого не предусматривает закон о государственной службе.