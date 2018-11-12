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Ученые раскрыли причины развития примерно трети случаев рака
12 ноября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые-генетки из Германии раскрыли причины развития примерно трети случаев рака. Молекулярные биологи выявили клеточный механизм, поломка которого провоцирует образование злокачественных новообразований.
До этого открытия немецких генетиков считалось, что рак возникает в результате появления мутаций во "взрослых" клетках организма, забывающих о своей роли и функциях и начинающих бесконтрольно размножаться при появлении нарушений в ДНК.
Но живой организм устроен так, что клетки содержат в себе несколько цепочек генов, отвечающих за восстановление таких повреждений или заставляющих клетку уничтожать себя при появлении мутаций в критически важных генах.
Ученые пытаются выяснить, почему раковые клетки способны "перехитрять" эту систему, и как она замешана в процессе его возникновения. Орели Эрнст из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге вместе с коллегами открыли феномен, связанный с подобным "перерождением" клетки – так называемый хромотрипсис ( "хромосомный хаос").
Хромотрипсис, как объяснили ученые, - особый процесс, при котором одна или несколько хромосом разваливаются на части. Те случайным образом повторно соединяются. В большинстве случаев клетка или гибнет, или становится центром зарождения раковой опухоли.
Ученые-генетки из Германии провели исследование на лабораторных мышах. Исследователи выявили закономерности, связанные с развитием хромотрипсиса. Как оказалось, он чаще всего появлялся у животных, у которых был поврежден ген XRCC4, отвечающий за один из типов починки двойных разрывов в нити ДНК. Генетики исследовании с животными определили, что повреждение или отключение этого гена приводит к развитию "хромосомного хаоса" и образованию злокачественной опухоли.
Блокировка их работы привела к уничтожению более половины раковых и клеток всего за двое суток эксперимента.
Аналогичная ситуация развивается при появлении мутаций в двух других генах, отвечающих за починку генома – BRCA2 и Lig4. Их повреждение приводит к появлению дополнительных копий гена Myc, стимулирующего размножение стволовых и раковых клеток, что делает возможным или ускоряет развитие рака, - сообщает РИА Новости. По словам авторов статьи, опубликованной в журнале Nature Communications, открытие позволило найти еще один метод борьбы с опухолями. Если отключить еще одну подобную систему, мутации в геноме начнут появляться так быстро, что раковые клетки умрут, а здоровые выживут.
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