В какой стране женщины курят больше, чем мужчины
12 ноября 2018, 13:45 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]
Привлекательная упаковка, тонкие сигареты, ассоциирующиеся у женщин со стройностью и сексуальностью, разнообразные вкусовые и ароматические добавки, забивающие горький вкус табачного листа, — всё это направлено на то, чтобы держать человека на крючке. Добавки в составе «женских» сигарет не только завлекают за счет вкуса и аромата, но и усиливают зависимость.
Например, увеличение уровня щелочности (pH) повышает биодоступность никотина, он быстрее усваивается организмом, зависимость может возникнуть уже после второй-третьей сигареты, а избавиться от нее сложнее.
Единственная страна, где курящих женщин больше, чем курящих мужчин - Дания, где курят 19,3% женщин и 18,9% мужчин. В Европе самый большой процент курящих женщин и наименьший разрыв в процентном соотношении между полами по этому признаку.
Ежегодно курение табака становится причиной смерти около 7 млн. человек по всему миру, в том числе и пассивных курильщиков. Более 6 млн. из этих смертей непосредственно вызваны воздействием табака.
По данным ВОЗ, в мире проживает 1,1 млрд. курильщиков - и около 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем доходов.
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