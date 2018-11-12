В Южноуральске заработала розетка для электромобилей

Электрозарядную станцию (ЭЗС) построили эксперты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Розетка для электромобилей теперь работает в Южноуральске по ул. Победы (дорога А-310). Зарядить машину можно примерно за три часа.

Оборудование установлено российское, производства Санкт-Петербурга. Станция EVTime полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности и подходит для электромобилей со стационарным кабелем (портом). В зависимости от разновидности электрокара время зарядки может достигать трех часов.

Станцию торжественно запустили руководитель Троицких электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Виктор Обвинцев и первый замглавы Южноуральска Ярослав Куленко.

- Развитие электротранспорта не представляется возможным без надежной сети заправок, без создания инфраструктуры, - сказал Виктор Обвинцев. - Мы приняли эстафету от коллег из «МРСК Урала» и запустили третью ЭЗС на территории Южного Урала.

Напомним, что первые две расположены в центре Челябинска и на трассе «Челябинск - Екатеринбург», в сторону деревни Аллаки.

От третьей станции смогут подзарядиться владельцы электрокаров, которые следуют южнее - в Башкирию или Казахстан.

- За электротранспортом будущее, и, возможно, лет через десять - пятнадцать электромобиль станет такой же обыденной вещью, как мобильный телефон, - отметил Ярослав Куленко.

Добавим, что только в прошлом году на территории присутствия компании «МРСК Урала» были построены шесть таких электрозарядок на основных автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург с Пермью и Челябинском, и в столичных городах филиалов «МРСК Урала». В этом году компания планирует открыть еще пять, причем одна из них появится на трассе между Челябинском и Магнитогорском.