//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
- Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца
- Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе
- Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Пентагон рассекретил свои вирусные наработки
11 ноября 2018, 15:11 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Разработанные спецслужбами компьютерные вирусы появились в открытом доступе. Их начало выкладывать киберподразделение американского военного ведомства U.S. Cyber Command.
Специально для этих целей американцы завели твиттер-канал. Пока там только шесть записей. Из них одна содержит релиз с уведомлением о намерениях публиковать образцы вредоносных программ. Еще в одной записи поясняется цель создания твиттер-канала: предупреждение о рассекречивании очередного вируса. В четырех оставшихся твиттах содержится ссылка на интернет-страничку, где находится выявленный код.
По мнению специалистов по кибербезопасности, американцы начали публиковать исходные коды кибероружия, которым пользуются спецслужбы всего мира. Это позволит обезопасить компьютеры пользователей, так как после публикации вирусы будут занесены в базы антивирусных программ.
Будут ли американцы публиковать свои вирусы, ведомство не сообщает. Но не исключено, что аналогичные киберподразделения силовых структур других стран также выступят с подобными инициативами и начнут выкладывать выявленные примеры вредоносных работ своих коллег из Соединенных Штатов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов про Сталина
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Украинский оператор отключил на Донбассе свою мобильную связь в день выборов
Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
//Здоровье
//Новости партнеров
В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков с угрозой взрыва
//В мире
//Политика
Видео, как Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже
//В мире
«Рапунцель» из Великобритании 14 лет не стригла и 19 лет не мыла волосы
//Новости СМИ2
//В мире
В Австралии арестовали женщину, которая подкладывала иголки в клубнику
//Политика
«Руки прочь от Москвы»: в Сети подняли на смех билборды Порошенко
//Общество
Документ о встрече Порошенко со священниками УПЦ оказался в открытом доступе
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
//Криминал
На юге Москвы из банкомата похитили более 8 миллионов рублей
//Общество
//В мире
Украинский генерал: Путин договорился с Меркель, чтобы Украину не приняли в НАТО
//Общество
Каршеринговый автомобиль попал в ДТП с фурами на МКАД, водитель сбежал
//Общество
Москвичей предупреждают о повышенном атмосферном давлении в воскресенье
Видео очевидцев: на месте пожара в московском ангаре слышны взрывы
//В мире
В США в аэропорту задержан Вашингтона член Общественной палаты России Малькевич
В Москве загорелся ангар, пожар бушует на площади 200 квадратных метров
//В мире
Во Флориде кандидат в губернаторы отказался признавать поражение