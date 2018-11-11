Пентагон рассекретил свои вирусные наработки

Разработанные спецслужбами компьютерные вирусы появились в открытом доступе. Их начало выкладывать киберподразделение американского военного ведомства U.S. Cyber Command.

Специально для этих целей американцы завели твиттер-канал. Пока там только шесть записей. Из них одна содержит релиз с уведомлением о намерениях публиковать образцы вредоносных программ. Еще в одной записи поясняется цель создания твиттер-канала: предупреждение о рассекречивании очередного вируса. В четырех оставшихся твиттах содержится ссылка на интернет-страничку, где находится выявленный код.

По мнению специалистов по кибербезопасности, американцы начали публиковать исходные коды кибероружия, которым пользуются спецслужбы всего мира. Это позволит обезопасить компьютеры пользователей, так как после публикации вирусы будут занесены в базы антивирусных программ.

Будут ли американцы публиковать свои вирусы, ведомство не сообщает. Но не исключено, что аналогичные киберподразделения силовых структур других стран также выступят с подобными инициативами и начнут выкладывать выявленные примеры вредоносных работ своих коллег из Соединенных Штатов.