Документ о встрече Порошенко со священниками УПЦ оказался в открытом доступе

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил встречу всех преосвященников украинской православной церкви с Петром Порошенко. Она состоится во вторник 13 ноября в актовом зале Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в документе канцелярии Киевской митрополии.

Сама бумага датирована еще 8 ноября, но публичной огласке она предана только-только. Текст обязывает всех архиереев и викариев явиться на встречу с Порошенко. При этом священнослужители должны уведомить о своем намерении участвовать в мероприятии до 10 ноября.

Визит Порошенко в киевскую митрополию произойдет на фоне раскола в православной церкви. В октябре синод Константинопольской церкви отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Это было предоставление автокефалии Украинской православной церкви. В ответ Священный синод Русской православной церкви прекратил с Константинополем евхаристическое общение (так обозначается возможность совместного служения литургии двумя епископами или священниками).