Оператор Vodafone отключил возможность пользоваться мобильной связью для жителей ДНР в день плебисцита. Этот оператор был одним из самых популярных на Донбассе. Его традиционно ассоциируют с МТС. После событий Русской весны началась вакханалия с выдавливанием российских брендов: по этой причине был МТС стал Vodafone. В 2018 году этот оператор был единственным с Украины, кто остался после событий Русской весны. Остальные ушли.

В день выборов в ДНР Vodafone тоже прекратил работу на территории республики. В настройках мобильного телефона с утра не было даже напоминания об этом операторе в разделе «Ручной выбор сети».

На сайте компании нет никаких предупреждений о прекращении работы на территории Донбасса. Официальный Донецк уже назвал провокацией прекращение связи Vodafone в день проведения народного волеизъявления.