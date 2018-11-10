Подразделения Росгвардии пока будут охранять детские учреждения Керчи

Сотрудники подразделений Росгвардии после трагедии в Керченском политехническом колледже находятся на территории всех учебных заведений города. Предварительно, они будут охранять школы и детсады до 25 ноября, пока не сформируется новая схема обеспечения безопасности, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» сообщил глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

«Предварительно, есть договоренности до 25 ноября. До этого числа формируется другая схема обеспечения безопасности учебных учреждений», – сказал он.

По мнению мэра Керчи, безопасность школ и дошкольных учреждений города находится на «очень высоком уровне», что видно и по реакции родителей. Сегодня, отметил БОРОЗДИН, в учебные заведения продолжают ходить более 93% детей.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.

На следующий день после трагедии все учебные заведения Керчи были взяты под охрану сотрудниками Росгвардии. Правительство Крыма направило в Москву свои предложения по обеспечению безопасности школ и детсадов.