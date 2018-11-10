Автомобилистам могут позволить оформлять ДТП через приложение

Сегодня стало известно, что российским автомобилистам могут позволить оформлять ДТП при помощи приложения. Правительство РФ в скором времени планирует запустить соответствующий эксперимент.

Представители страховых компаний уже осведомлены о возможном нововведении, однако отмечают, что механизм должен быть оформлен по закону и быть абсолютно безопасным. Как сообщает РИА "Новости", тестовое использование приложения будет проведено в Москве, Петербурге и их областях.

Платформу смогут использовать водители, которые попали в аварию и не имеют разногласий. Они должны будут просто отправить данные о случившемся страховщику.