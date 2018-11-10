Россиянки рассказали, как избежать нежелательной беременности

Беременность - прекрасное состояние у женщины. Однако не каждая девушка радуется, узнав о своем положении. Так, был проведен специальный опрос среди россиянок, в ходе которого они рассказали, каким способом лучше избежать зачатия ребенка.

Самым популярным способом предохранения девушки назвали ППА (55%). Свой выбор в пользу резинового изделия отдают российские женщины, которые стали мамами в результате ППА, пишет NEWS.ru.

Также респонденты рассказали о народных способах предохранения. Кроме того, многие женщины подчеркнули, что ориентируются на мнение мужчин в этом вопросе.