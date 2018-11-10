Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон

Певец Пьер Нарцисс угодил в светскую хронику. О том, что артист избил и ограбил посетителя бара в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. Как стало известно из СМИ, Пьер Нарцисс ударил мужчину пивной кружкой в лицо, забрал у него мобильный телефон и покинул заведение. Пострадавший мужчина обратился в правоохранительные органы.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили телефон недалеко от бара. По сведениям телеканала, пострадавшего человека неоднократно доставляли в столичную полицию за распитие спиртных напитков и драки.