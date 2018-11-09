Россиянин годами не платил за коммуналку и отсудил более 700 тысяч рублей

Житель Свердловской области 7 лет не платил за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что был недоволен качеством работы коммунальных служб. Его квартира не отапливалась, в коммунальной службе его не стали слушать.

Мужчине все же удалось добиться, что какие-то недостатки в здании устранили. Но именно его квартиру ремонтировать не стали. К тому времени он уже должен был за коммуналку около 200 тысяч рублей. Управляющая компания подала на мужчину в суд за неуплату долгов и выиграла дело. Долг вычитают из зарплаты уральца. Но и сам должник подал против коммунальщиков иск. Суд встал на сторону мужчины, компания должна выплатить ему 720 тысяч рублей, сообщает портал 66.ru. Узнав решение суда, соседи встретили мужчину с распростертыми объятиями и даже украсили подъезд воздушными шарами.