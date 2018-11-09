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Горячий ТОП региональных новостей
9 ноября 2018, 16:55 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]
На повестке дня уходящей недели изъятие нелегального алкоголя на Камчатке, избиение детей в «воспитательных целях» в Новосибирской области, взыскание долга государством с жены экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.
Жительницу Тверской области насмерть забил мужчина, которому не понравилось, как она одета. Так, в марте этого года мужчина поругался со своей сожительницей, посчитав, что женщина плохо выглядит. Он ударил ее по голове каким-то твердым предметом, после чего добил кулаками и ногами, сообщает Афанасий-бизнес. Его посадили в тюрьму на 9 лет.
Больше тонны нелегального алкоголя изъяли камчатские таможенники за 10 месяцев 2018 года. 1139 литров алкогольных напитков и 7600 сигарет задержали инспекторы Камчатской таможни, пишет Полуостров Камчатка.
Избивал учеников в «воспитательных целях» директор школы в Новосибирской области. 50-летний директор школы из села Вьюны Колыванского района применял физическую силу к ученикам. Об этом пишет НДН.инфо. Дело будет рассмотрено в суде.
В Кирове полиция изъяла 17 тысяч литров спирта. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кировской области, сотрудники УБЭПа выявили незаконный канал поставки спирта. У четырёх кировчан было изъято 17 тысяч литров этой жидкости на сумму не менее миллиона рублей. Они наладили сбыт, при этом не имели специальной лицензии.
Более 100 кг польской клубники и малины до Калининграда не доехало. 25 корзинок свежей клубники и 128 лотков свежей малины пытался провезти в регион житель Калининградской области. Об этом пишет НИА Калининград.
В Тюменской области ведут борьбу с нетрезвыми водителями. В Тюменской области наблюдается сокращение показателей аварийности на дорогах по вине нетрезвых водителей, передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по региону.
Самарские таможенники пресекли попытку контрабанды стероидов из Беларуси. Запрещенные препараты 36-летний житель Самары посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет приобрел в Республике Беларусь, сообщает SamaraToday с ссылкой на пресс-службу Самарской таможни.
Жене экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья нужно вернуть государству более 7 млн рублей. Как пишет Ставропольский Репортер, иск удовлетворен не полностью. Васильевой Н.Ш. нужно вернуть государству еще 7 317 465.33 рублей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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