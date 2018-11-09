В Люберцах у молодого человека нашли запрещенные вещества
9 ноября 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба областного главка МВД, 85 граммов гашиша обнаружили полицейские у 27-летнего жителя подмосковных Люберец.
Молодого человека остановили у дома на улице 3-е Почтовое отделение. Его задержали и завели дело о незаконном хранении наркотических средств. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу Зиминского городского суда, в войсковой части Зимы украли боеприпасы – гранаты и патроны.
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