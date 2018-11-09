Около 15 тысяч волгоградцев познакомились с работой Приволжской детской железной

В Волгограде завершилась работа учебного полигона Приволжской детской железной дороги. В период с мая по октябрь 350 школьников, посещающих практические занятия на полигоне Приволжской детской железной дороги, смогли закрепить навыки по таким специальностям как машинист локомотива, проводник пассажирского вагона, дежурный по железнодорожной станции, специалист путевого хозяйства.

Приволжская детская железная дорога пользуется популярностью у волгоградцев и гостей города. В 2018 году ее посетили около 15 тысяч человек. Все желающие могли познакомиться с историей детской железной дороги и совершить увлекательную экскурсию на поезде по пойме реки Царица.

В настоящий момент Приволжская детская железная дорога объединяет многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава. Протяженность железнодорожного пути полигона составляет 1,2 км, на котором расположены три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов».