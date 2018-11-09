Скоро в России появится новая профессия

В России в скором времени появится принципиально новая профессия. Согласно последней информации, деятельность специалистов будет напрямую связана с помощью пожилым людям в сфере цифровых ресурсов.

Речь идет о цифровом кураторе, который может научить граждан в возрасте разбираться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, вести документооборот на компьютере или смартфоне и многому другому, передает утром в пятницу, 9 ноября, "Российская газета".

Известно, что для этой профессии уже был разработан особый профстандарт. Предполагается, что специальные площадки для обучения кураторов в цифровой сфере появятся уже в середине декабря текущего года.