Макаревич о скандале вокруг Ефремова: «Все это - мышиная возня»

Лидер легендарной группы "Машина времени", певец и музыкант Андрей Макаревич прокомментировал недавнее предложение лишить заслуженного артиста России Михаила Ефремова этого звания. Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"

"Мне так это надоело, все это такая мышиная возня! Хватит уже про это! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих депутатов", - сказал артист РИА ФАН.

Как ранее сообщали АН, недавно в беседе с журналистами Ефремов назвал настроения в РФ "имперским мороком" и выразил, по мнению некоторых критиков, излишнюю лояльность к киевским властям.

В качестве ответа, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что таких как Михаил Ефремов нужно лишать звания заслуженного артиста.