В детском саду Магадана запретили костюмы зарубежных персонажей на утреннике
8 ноября 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из детских садов Магадана руководство сделало объявление: дети могут прийти на новогодний утренник только в тех костюмах и нарядах, которые установлены регламентом учреждения.
Родителям было велено подготовить костюмы персонажей лишь отечественных сказок. Наряды же из зарубежных мультфильмов и кинолент в магаданском садике назвали "недопустимыми", пишет РИА Новости.
Об этом в социальных сетях рассказала мама одного из малышей, которую подобное поведение руководства учреждения крайне возмутило. История тут же получила широкий общественный резонанс.
Заведующая детсадом №69 Юлия Богомолова после выраженного негодования многих родителей пояснила, что запрет был введен в связи с тем, что подобные облачения ребятишек не будут соответствовать сценарию запланированного торжества.
Наряду с этим, она отметила, что если чей-то ребенок придет на праздник в учреждении, например, в костюме Человека-паука, "его никто не выгонит" с новогоднего утренника в детском саду.
В департаменте образования мэрии Магадана заверили, что инцидент на данный момент исчерпан, а воспитателям посоветовали прислушиваться к мнению родителей и не быть впредь столь категоричными.
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