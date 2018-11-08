В детском саду Магадана запретили костюмы зарубежных персонажей на утреннике

В одном из детских садов Магадана руководство сделало объявление: дети могут прийти на новогодний утренник только в тех костюмах и нарядах, которые установлены регламентом учреждения.

Родителям было велено подготовить костюмы персонажей лишь отечественных сказок. Наряды же из зарубежных мультфильмов и кинолент в магаданском садике назвали "недопустимыми", пишет РИА Новости.

Об этом в социальных сетях рассказала мама одного из малышей, которую подобное поведение руководства учреждения крайне возмутило. История тут же получила широкий общественный резонанс.

Заведующая детсадом №69 Юлия Богомолова после выраженного негодования многих родителей пояснила, что запрет был введен в связи с тем, что подобные облачения ребятишек не будут соответствовать сценарию запланированного торжества.

Наряду с этим, она отметила, что если чей-то ребенок придет на праздник в учреждении, например, в костюме Человека-паука, "его никто не выгонит" с новогоднего утренника в детском саду.

В департаменте образования мэрии Магадана заверили, что инцидент на данный момент исчерпан, а воспитателям посоветовали прислушиваться к мнению родителей и не быть впредь столь категоричными.



