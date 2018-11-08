Принят законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе

Депутаты Государственной думы приняли сегодня в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в интернете фото, видео и другие сведения о себе и сослуживцах.

Как поясняют разработчики законопроекта, анализ деятельности Вооруженных сил страны показал, что военные представляют сильный интерес для спецслужб некоторых государств, а также террористических и экстремистских группировок.

Указывается, что этот законопроект не распространяется на жен военнослужащих, а также на тех граждан, которые до этого были уволены с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ, «каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира».

Поправки внесло в Госдуму Правительство РФ.