Почему россияне предпочитают отечественную еду?

Выбирая продукты питания, большинство россиян предпочитают отечественных производителей. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Так, 95 респондентов выбирают отечественные овощи, 94 процента — российские рыбу и мясо.

«В этих предпочтениях есть рациональное начало, связанное с физиологическими особенностями, со способностью организма усваивать те или иные вещества, химические соединения и так далее. Специалисты по питанию, я думаю, подтвердят, что людям полезнее питаться тем, что произведено на земле, где они сами выросли. Есть что-то такое и физическое, и физиологическое за понятием “родина”. Это не только феномен духовный, но и материальный. Мы с детства пьем воду, имеющую определенную специфику. В продуктах, выращиваемых на земле, где мы живем с детства, тоже своя специфика, связанная с составом почв», — рассказал председатель Союза потребителей России Петр Щелищ.

Также выбор россиян, в первую очередь, зависит от привычек и воспитания, пишет НСН.

Как сообщает NEWS.ru, Шарлотта Уоттс, диетолог из Лондона, назвала 17 продуктов, которые должны постоянно находиться дома, чтобы снять стресс.

К таким продуктам она отнесла сельдерей с ореховым маслом, растворимый мини-суп, авокадо, омлет и многое другое.

Жительнице Егорьевска продали маринованные огурцы с роем тараканов, как передает сайт Подмосковье сегодня. Так, после жалобы в магазин, ей вернули деньги.