Министр экологии России посетит свалку в Челябинске

Кроме того, он вместе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и руководителями Росприроднадзора познакомятся с датчиками, которые считывают информацию по выбросам.

Дмитрий Кобылкин приедет в столицу Южного Урала 16 ноября. Министр проедет на свалку, а также на два крупных южноуральских предприятия: «Мечел» и «Мечел-Кокс».

Главу Минэкологии пригласил губернатор региона Борис Дубровский. Эта встреча может помочь привлечь дополнительные средства из федерального бюджета.