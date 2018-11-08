Министр экологии России посетит свалку в Челябинске
8 ноября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Кроме того, он вместе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и руководителями Росприроднадзора познакомятся с датчиками, которые считывают информацию по выбросам.
Дмитрий Кобылкин приедет в столицу Южного Урала 16 ноября. Министр проедет на свалку, а также на два крупных южноуральских предприятия: «Мечел» и «Мечел-Кокс».
Главу Минэкологии пригласил губернатор региона Борис Дубровский. Эта встреча может помочь привлечь дополнительные средства из федерального бюджета.
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