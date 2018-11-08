ТОП самых необычных травм во время любовных утех

Фантазия у людей бывает бурной, особенно когда это касается получения удовольствия. Врачи уже не удивляются, извлекая разнообразные предметы из организма любителей острых ощущений, но даже они задаются риторическим вопросом: «Зачем?»

В Склифе давно существует музей предметов, которые оказались там, где они вовсе не должны быть. Такие коллекции есть и у многих их зарубежных коллег. А истории пациентов поражают воображение.

Совершенно не понятно, почему пара любовников из США вместо того, чтобы пойти в обычный секс-шоп, решили в своих играх задействовать серьезный и крайне опасный инструмент. Они додумались присоединить вибратор к электрической пиле. В результате игрушка сорвалась, а пила нанесла тяжелое проникающее ранение 27-летней девушке. Вертолетом ее доставили в больницу, где хирургам удалось стабилизировать состояние несчастной.

Лампочки во рту – излюбленная шалость малышни, а вот лампочки в пятой точке – это уже по-взрослому. Врачи уже не удивляются количеству подобных случаев. Главное, утверждают они, чтобы стеклянное изделие не лопнуло, остальное – поправимо.

Недаром говорят, поспешишь - людей насмешишь, а в данном случае напугаешь несчастную бабушку. Паре влюбленных страсть так вскружила голову, что они по ошибке схватили вместо смазки специальный крем для снижения артериального давления с нитроглицерином. После активного использования данного препарата оба партнера рухнули без сознания голыми на пол. Естественно, что первыми их обнаружила все та же бабушка, которой этот самый нитроглицерин очень даже понадобился.

Непроходящий кашель так замучил даму из Индии, что она обратилась к врачам. Рентгеновские снимки показали, что у нее в легких застрял презерватив, который совершенно незаметно был проглочен ею во время секса. Пришлось извлекать хирургическим путем.

Ну и первое место достается молодому человеку, из которого врачи доставали куски бетона. Это, пожалуй, самая странная травма, получена способом, который до сих пор не укладывается в голове. Оказалось, что пациент вместе со своим партнером в самый пик страсти через воронку заливали друг другу жидкий бетон туда, куда вообще лучше бы ничего не засовывать. Естественно, что через некоторое время бетон затвердел.

Это далеко не полный список необычных трав во время любовных утех. Рейтинг составило издание «СПИД-Инфо», где еще много историй, способных поразить воображение неискушенного человека.